В Калуге на реке Оке построили причал

Причал при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» построили в Калуге на реке Оке, сообщили в областном министерстве культуры.
Сооружение находится в акватории реки рядом с улицей Ромодановские Дворики. Там будут швартоваться суда, которые ходят по действующим водным маршрутам. Также в будущем могут запустить и новые направления. Например, один из маршрутов соединит центр города и живописные районы региона.
«Причал “Калуга” не только улучшает инфраструктуру города, но и способствует активному развитию внутреннего туризма в регионе. Проект стал частью масштабной программы развития инфраструктуры гостеприимства и отдыха в Калужской области, способствуя привлечению большего числа гостей и улучшению качества обслуживания населения», — написал в своем Telegram-канале министр культуры региона Павел Суслов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.