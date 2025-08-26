В Горно-Алтайске отремонтируют улицу Рассветную

Ремонт улицы Рассветной в микрорайоне Заимка Горно-Алтайска начался по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве регионального развития Республики Алтай.
Мэр города Ольга Сафронова рассказала, что в последний раз эту улицу обновляли в 2014 году. За 11 лет на проезжей части появились выбоины и просадки. Состояние дороги также ухудшилось после газификации домов.
Специалисты приведут в порядок 1,2 км проезжей части, очистят водоотводы, обновят тротуары и заменят основание дороги. Завершить ремонт планируют этой осенью.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.