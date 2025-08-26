В Омской области Кадровый центр трудоустроил маму участника СВО

Администрация Иртышского сельского поселения выделила средства из бюджета на временное трудоустройство жителей отдаленных деревень. Карьерные консультанты провели для женщины профориентацию, оказали услуги по составлению резюме и подготовке к собеседованию. Теперь Галина Викторовна официально отвечает за порядок в местном парке и его озеленение. Меры поддержки предоставляются за счет компенсации затрат работодателю на выплату зарплаты в течение двух месяцев.