В Омской области Кадровый центр трудоустроил маму участника СВО

В Черлакском районе Омской области Кадровый центр помог трудоустроиться Галине Глущенко — матери участника спецоперации. Женщина проживает в деревне Красный Овцевод, где много лет отсутствуют работодатели, а последнее официальное оформление было в сентябре 2023 года. Об этом рассказал 26 августа губернатор Виталий Хоценко.
Администрация Иртышского сельского поселения выделила средства из бюджета на временное трудоустройство жителей отдаленных деревень. Карьерные консультанты провели для женщины профориентацию, оказали услуги по составлению резюме и подготовке к собеседованию. Теперь Галина Викторовна официально отвечает за порядок в местном парке и его озеленение. Меры поддержки предоставляются за счет компенсации затрат работодателю на выплату зарплаты в течение двух месяцев.
Всего с начала 2025 года более 220 бойцов, вернувшихся с СВО, и членов их семей воспользовались помощью службы занятости региона.
