Опасные масло, творог, сметану и сыр нашли в Волгограде

Подобная «продуктивность» — это не просто ошибка в расчетах. Это прямое нарушение закона. Россельхознадзор уже отреагировал на этот случай. Уполномоченному лицу направлено уведомление о выявленных нарушениях. А сам предприниматель получил строжайшее предостережение о недопустимости подобных махинаций.