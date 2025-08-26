Опасные масло, творог, сметану и сыр нашли в Волгограде

34 килограмма уже готовой продукции — масло, творог, сметану и сыр — «изготовил» волгоградский предприниматель из 40 кило молока. Звучит как кулинарное чудо, но на деле это серьезное нарушение, которое выявили специалисты Россельхознадзора, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.
Местные специалисты Россельхознадзора, проводя мониторинг электронной системы «Меркурий», обнаружили поразительную арифметику на площадке одного из индивидуальных предпринимателей. Согласно оформленным документам, из 40 кило сырого молока удивительным образом «произвели» 2 кило сливочного масла, 20 кило творога, 10 кило сметаны и еще 2 кило сыра.
Подобная «продуктивность» — это не просто ошибка в расчетах. Это прямое нарушение закона. Россельхознадзор уже отреагировал на этот случай. Уполномоченному лицу направлено уведомление о выявленных нарушениях. А сам предприниматель получил строжайшее предостережение о недопустимости подобных махинаций.