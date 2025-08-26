В правительстве рассказали о новых мерах по борьбе с кибермошенниками

С 1 июня в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает около 30 мер, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. С 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября это коснется и спам-звонков.