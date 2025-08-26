«Москва слезам не верит» — мой третий мюзикл"

Ж. К.: Мы пересмотрели фильм и захотели так же, как в оригинале, рассказать историю трех подруг спустя 20 лет. То есть сначала мы видим их в начале нулевых, а потом в наше время. Линия нашей главной героини очень похожа на то, что было у Валентина Черных в его сценарии «Дважды солгавшая», который победил на конкурсе сценариев о Москве и оттуда уже попал к Меньшову. Но у двух ее подруг совершенно другие истории, конфликты и проблемы. У нас нет хоккеиста, нет строителя. У нас, в общем, всё по-другому. Поэтому это ремейк, да и не ремейк. Оммаж, да и не оммаж. Но нельзя отрицать, что в основе лежит сценарий Черных, на который мы приобрели права и который послужил точкой отсчета для наших поисков, как могла бы такая история развиваться в наши дни.