«Москва слезам не верит» — мой третий мюзикл"

В онлайн-кинотеатре Wink 4 сентября начнет выходить сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Не буквальный ремейк фильма Владимира Меньшова, а мюзикл длиной в восемь эпизодов. Сериал сняли супруги Жора Крыжовников (творческий псевдоним Андрея Першина) и Ольга Долматовская. В эксклюзивном интервью «Известиям» они рассказали, почему не видят ничего плохого в обращении к классике, как изменилась их жизнь после «Слова пацана» и какое отношение к этому имеет Уильям Шекспир. А также поделились эксклюзивным фрагментом сериала — смотрите его на сайте iz.ru.
«В основе лежит сценарий Черных, на который мы приобрели права».
— «Москва слезам не верит. Всё только начинается» — ваш совместный режиссерский проект. Вы делили обязанности пополам или у кого-то работы было сильно больше?
Ольга Долматовская: Идея сериала изначально пришла к Андрею Николаевичу, который впоследствии руководил большой сценарной командой, в которую вошли Евгения Хрипкова, Алина Тяжлова, Юлия Гулян и Аксинья Борисова. На съемках абсолютно всё — от кастинга до любой мелочи в кадре — тоже утверждал Андрей. Поэтому, мне кажется, это в большей степени его проект.
— А если говорить о сериале в целом, это ремейк или скорее оммаж фильму Меньшова?
Жора Крыжовников: Не хочется сравнивать себя с Шекспиром уже на втором вопросе, но, как известно, у него не было ни одной оригинальной истории. Все они были основаны либо на найденных им где-то новеллах, либо на пьесах, которые он переделывал. Но в истории литературы и театра эти сюжеты остались благодаря ему. Поэтому я не считаю, что ремейк — это что-то плохое и ущербное. Многие истории требуют того, чтобы их пересказывали заново. Мультфильм «Король Лев» — это пересказ «Гамлета». А «Гамлет» — пересказ пьесы неизвестного автора, жившего еще до Шекспира. Поэтому слово «ремейк» негатива у меня не вызывает.
О. Д.: Но и у нас не ремейк всё же.
Ж. К.: Мы пересмотрели фильм и захотели так же, как в оригинале, рассказать историю трех подруг спустя 20 лет. То есть сначала мы видим их в начале нулевых, а потом в наше время. Линия нашей главной героини очень похожа на то, что было у Валентина Черных в его сценарии «Дважды солгавшая», который победил на конкурсе сценариев о Москве и оттуда уже попал к Меньшову. Но у двух ее подруг совершенно другие истории, конфликты и проблемы. У нас нет хоккеиста, нет строителя. У нас, в общем, всё по-другому. Поэтому это ремейк, да и не ремейк. Оммаж, да и не оммаж. Но нельзя отрицать, что в основе лежит сценарий Черных, на который мы приобрели права и который послужил точкой отсчета для наших поисков, как могла бы такая история развиваться в наши дни.
— Но сериал всё равно будут сравнивать с фильмом Меньшова, и наверняка кому-то он не понравится. Вы к этому готовы? Вообще, нет ощущения, что покусились на что-то святое?
Ж. К.: Оля, ты покусилась на святое?
О. Д.: Да, покусилась (смеется).
Ж. К.: Святому от нашей попытки пересказать эту историю хуже не будет. Святое — оно на то и святое, что непорочно и чисто. Поэтому как минимум наш проект увеличит количество просмотров фильма «Москва слезам не верит» на всех платформах. И опять же, в истории драматургии постоянно что-то пересказывается, а в кино это происходит более чем регулярно. Мультфильм «Русалочка» основан на сказке Андерсена, а «Аладдин» — на одноименной арабской сказке. И у нас в кино сейчас бум сказок. Но хочется, чтобы наш сериал нашел своего зрителя. И в этом смысле хейтеры нам не страшны, потому что не может что-либо нравиться абсолютно всем. Хейтеры обязательно найдутся, поэтому мы спокойны и не настолько наивны, чтобы ожидать иного.
«Очень ждал, когда мы снова поедем на метро».
— Вы, Андрей, в отличие от Ольги, выросли не в Москве. Помните свои самые первые впечатления от города?
Ж. К.: Мне очень понравилось метро, потому что в моем родном городе его не было. Там висели разноцветные автоматы размена монеток, в которые бросаешь 15 копеек, а тебе три пятикопеечных вываливается. И в этот момент вываливания денег они выглядели будто однорукие бандиты в казино. Очень ждал, когда мы снова поедем на метро, мне дадут бросить монетку, и оттуда эти пятачки вывалятся.
— Сколько вам было тогда?
Ж. К.: Лет пять-шесть. Ну и другие детские впечатления у меня тоже остались: театр «Уголок Дурова», ВДНХ. А еще поход по универмагу «Лейпциг», где была игрушечная железная дорога, и можно было стоять и смотреть, как по ней катался поезд. В общем, Москва для меня была местом чудес.
— Каково работать вместе, когда вы муж и жена? Какие плюсы и минусы, подводные камни?
О. Д.: Подводных камней и препятствий может быть много, если у участников процесса нет понимания, кто главный. С этим у меня проблем не было. В самом начале у нас возникали небольшие сложности, но из-за того, что наши вкусы совпадают, работать было в удовольствие. А вы, Андрей Николаевич, что скажете?
Ж. К.: Скажу, что неожиданностей в нашей совместной работе не было. Просто когда ты работаешь один, тебе не нужно ничего согласовывать. А когда вдвоем, это уже необходимо. И поначалу нам нужно было достаточно быстро выработать некий протокол — как мы говорим, взаимный ОК. Оля больше работала с артистами, а я чаще сидел у плейбека, но нам нужно было знать, что на некоторые важные вещи мы смотрим одинаково. Поэтому приучились спрашивать друг у друга, есть ли у нас согласие по какому-либо вопросу, и если нет, то обсуждать.
— А дома говорите про работу? Или всё оставляете на площадке?
О. Д.: Для нас это неразделимые вещи, поэтому мы с удовольствием дома что-то проговаривали, допридумывали, дописывали. Не было такого, что мы зашли за порог и принципиально больше не разговаривали про работу.
Ж. К.: Мне вообще кажется, если дома не обсуждается работа, то что-то идет не так.
«В первой серии у нас есть три песни о Москве, объединенные в один номер».
— Насколько сложным был кастинг на этом проекте? У вас много героев, причем в двух временных периодах.
Ж. К.: Этот кастинг в основном вела Оля, а я только принимал некоторые пробы и иногда точечно приезжал на ансамблевые. Но лично для меня самым сложным было понять, будет у нас два «комплекта» актрис или один. Если один, то мы берем 30-летних актрис и сначала делаем им смешные косы, а потом опускаем им челки, одеваем очки и юбки-карандаши. Или все-таки два? А мужчин менять или нет?
На наше счастье, мы пересматривали пробы и наткнулись на Тину Стойилкович, которая казалась простой и обаятельной девчонкой, но совсем молодой. Мы ее пригласили, пообщались. Сделали пробу — как она будет выглядеть, если сыграет свою героиню взрослой. И это было немножко нелепо: не было похоже, что ей много лет. И тут на премии АПКиТ, где вручали награды «Слову пацана», мы увидели Марину Александрову, которая удивительным образом напоминала нашу главную героиню во взрослом возрасте — от нее исходил вайб успешной, красивой женщины. А с другой стороны, она внешне очень похожа на Тину. Так мы случайно нашли эту первую пару, и после этого сомнений, что возрастов должно быть все-таки два, у нас уже не было. И дальше уже начали искать эти пары.
— Жанр вашего сериала заявлен как мелодрама. При этом в последние годы этот жанр скорее для не самой взыскательной женской аудитории…
О. Д.: Я вообще обожаю мелодрамы…
Ж. К.: Здесь вопрос в том, может ли мелодрама быть «премиальной» и неординарной. Ну конечно, может. «Москва слезам не верит» — пример высококлассной мелодрамы, которая и во Франции была успешной в прокате, и в других европейских странах, и в США. Еще и «Оскара» получила. «Неспящих в Сиэтле», чистую мелодраму, лично я смотрел много раз. Мне кажется, всё зависит от качества сценария и уровня артистов. Плюс ко всему в нашем проекте есть жанровая линза: это мюзикл. Наши герои поют и танцуют, что тоже некоторым образом меняет восприятие. Поэтому есть ощущение, что премиальности у нас хватит (улыбается).
— А какой вообще у вас любимый мюзикл?
О. Д.: Перед работой над «Москвой» мы посмотрели огромное количество американских мюзиклов 40-х и 50-х, и этот жанр открылся для меня по-новому. Я в него влюбилась. А так мне очень нравятся «Поющие под дождем». «Ла-Ла Ленд» в меня тоже сильно попал. Финал, когда Эмма Стоун смотрела на Гослинга и представляла жизнь, которую они не прожили вместе… Даже сейчас, когда говорю об этом, на меня накатывают слезы.
Ж. К.: А мой любимый — «Мулен Руж».
— Как вы выбирали песни для сериала?
Ж. К.: Это мой третий мюзикл — после «Самого лучшего дня» и второго «Льда». И технология появления песен в музыкальном фильме всегда примерно одинаковая. Может, кто-то работает по-другому, но мы сначала пишем сценарий без музыкальных номеров, не зная, где и какими они будут. А потом в какой-то момент ты чувствуешь, у каких сцен может быть музыкальное развитие. И начинается поиск подходящей песни. Например, в первой серии у нас есть три песни о Москве, объединенные в один номер. Все они немножко разные и по-разному отражают город. Это я к тому, что именно музыка должна быть служанкой драматургии, а не наоборот.
О. Д.: А еще песни в нашем сериале — это музыка моей юности.
«Очень любопытным оказался “Аутсорс”.
— В прошлом году гремело «Слово пацана». Что для вас изменилось после этого гигантского успеха? Испортился ли характер, повысились ли требования, гонорары, увеличился ли размер вагончика, который вы на съемках используете?
Ж. К.: Ничего не изменилось — кроме того, что со мной теперь фотографируются люди. Сейчас уже стало спокойнее, но вот недавно улетал в отпуск, и вдруг какой-то мужчина меня поймал и перефотографировал со своими детьми, а их у него трое. Еще у него был друг, и у друга тоже был сын. То есть даже небольшая очередь ко мне образовалась для фотографии.
— Что для вас важнее — творческий успех или коммерческий?
О. Д.: Мне кажется, их нельзя разделять. Но круто, когда они совпадают и ты не просто сам для себя что-то делаешь, а у тебя есть зритель. А вы, Андрей, что думаете?
Ж. К.: Мы работаем в зрительском кинематографе, поэтому у нас коммерческий и творческий успех, по идее, должны совпадать. Если наш проект никто не посмотрел, мы в нашем сегменте не можем сказать: «Зато фильм хороший».
— Вы, Андрей, не так давно запустили канал с разборами советских фильмов. Как возникла эта идея? И будут ли новые выпуски?
Ж. К.: Да, я в ближайшее время сделаю выпуск про Гайдая, который уже анонсировал. Потом перейду к Данелии, а дальше посмотрим. Так получилось, что примерно с 2013 года я регулярно читал в разных местах — и во ВГИКе, и в Московской школе кино, и в «Индустрии» — лекцию о советской комедии. Каждый раз оказывалось, что людям это интересно, поэтому я подумал, что пора уже это каким-то образом зафиксировать. Ну и еще один есть плюс: мне уже не нужно читать эту лекцию студентам моих ежегодных интенсивов для сценаристов. Могу сказать им: «Посмотрите онлайн».
— А сами вы часто успеваете смотреть фильмы и сериалы? Что из последнего понравилось?
О. Д.: Успеваем.
Ж. К.: Мы регулярно смотрим как минимум первые серии всего, что выходит на платформах конкурентов. Если говорить про российское, очень любопытным оказался «Аутсорс».
— Какой у вас самый любимый сериал Wink? Помимо того, что вы сами сняли для платформы.
О. Д.: «Слово пацана». Я его не снимала, так что имею право назвать (улыбается).
Ж. К.: Так получилось, что я поучаствовал в работе над «Комбинацией» — и на уровне идей, и на уровне кастинга, и даже на монтаже немного посидел. Поэтому назову «Комбинацию». И еще первый сезон «Фишера» — это высокохудожественная работа.
— Андрей, у вас в индустрии есть репутация очень требовательного человека, говорят, иногда с вами сложно. Вы сами с этим согласны?
Ж. К.: Оля, ответь сначала ты.
О. Д.: Да, очень сложный человек (улыбается). Но тут такая ситуация: если ты не профессионал, то тебе будет больно. Но и профессионалам тоже иногда бывает больно. Потому что требования действительно высокие. И способ доносить до людей правду у Андрея острый. Но это всегда не со зла, без перехода на личности и только по делу.
Ж. К.: Не хочется сравнивать себя с великими, но сохранились дневники помощника оператора на «Сталкере», которые начинаются примерно так: «Я решил попасть на проект к Тарковскому. Сделать это было проще простого, потому что требования были повышенные». То есть мало кто стремился идти работать к Тарковскому, потому что там надо было что-то делать и отвечать за это. Там другой ритм, другая энергия, не всегда развлекательно-отдыхательная. Товстоногов, кстати, говорил, что при владении методом Станиславского из процесса работы высекается радость творчества. И мне кажется, что нашей бандой профессионалов — а со многими мы делаем как минимум второй проект вместе, с кем-то и больше — радость мы получаем. А значит, всё это не зря.