В Новосибирской области многодетные семьи получили новые автомобили от губернатора

«Сегодняшнее вручение особенное: в этом году удалось ускорить все закупочные процедуры, и машины передаются именно в преддверии нового учебного года. Уверен, что они станут незаменимыми помощниками для ваших семей. Пусть служат надежно, приносят радость и открывают новые возможности», — отметил губернатор Андрей Травников, обращаясь к семьям.