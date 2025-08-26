В Новосибирской области многодетные семьи получили новые автомобили от губернатора

Накануне Дня знаний 27 многодетных семей региона стали обладателями семиместных «Лада Ларгус». Ключи родителям вручил губернатор Андрей Травников.
В преддверии нового учебного года в Новосибирской области состоялась традиционная церемония вручения автомобилей многодетным семьям. На этот раз владельцами новых семиместных «Лада Ларгус» стали 27 семей из 18 муниципалитетов региона, где воспитывают от семи до 15 детей, сообщили в Правительстве Новосибирской области.
Инициатива передачи машин появилась в 2012 году по предложению общественных организаций и при поддержке региональных властей. За прошедшие годы почти 250 семей получили автомобили, которые помогают родителям решать важные бытовые и организационные задачи.
«Сегодняшнее вручение особенное: в этом году удалось ускорить все закупочные процедуры, и машины передаются именно в преддверии нового учебного года. Уверен, что они станут незаменимыми помощниками для ваших семей. Пусть служат надежно, приносят радость и открывают новые возможности», — отметил губернатор Андрей Травников, обращаясь к семьям.
Автомобили помогут родителям организовать поездки в школы, спортивные секции и другие учреждения, а также сделают жизнь больших семей более комфортной.