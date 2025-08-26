Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пермских школах ограничат присутствие родителей на линейках ко Дню знаний

Пермские школы сами примут решение о допуске родителей на линейки ко Дню знаний.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 26 авг — РИА Новости. Присутствие родителей на линейках ко Дню знаний в зданиях школ Перми могут ограничить, учебные заведения принимают решения самостоятельно, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования.

«Если линейка проходит в здании учреждения, то каждая школа принимает решение относительно допуска родителей и других членов семьи ребенка самостоятельно с учётом требований безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства», — сказали в ведомстве.

По словам представителя департамента, если линейка будет проходить на улице, то ограничений для родителей и других членов семьи нет. При этом контрольно-пропускной режим учебного заведения сохраняется.