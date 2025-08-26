Ричмонд
В Челябинск из Перми запустят туристический поезд

Для путешественников подготовят несколько программ.

Источник: Комсомольская правда

Из Перми в Челябинск запустят туристический поезд. Об этом сообщили в городской администрации.

В Международный день туризма 27 сентября из Перми в Челябинск запустят туристический поезд. Путешественники смогут осмотреть достопримечательности, в числе которых озеро Тургояк и нацпарк Таганай.

Для путешественников из Перми подготовят несколько программ. Первый маршрут «Сокровища Урала — один день в Миассе» включает посещение Ильменского заповедника, музея Миасса, музея автозавода «Урал» и озера Тургояк.

«Южноуральский экспресс — три города за один день» предполагает посещение Златоуста, Миасса и Челябинска.

Третий маршрут «Путешествие в сердце Южного Урала — Златоуст» включает осмотр Таганая, Тургояка, оружейной фабрики и горного парка имени Бажова.

Напомним, что весной Пермь приняла туристический поезд из Челябинска. На нем проехались около 500 человек.