За четыре дня из Ростовской области на экспорт отправили 218 тонн мяса птицы

С 18 по 22 августа 2025 года в Ростовской области на экспорт оформили одиннадцать партий мяса птицы общим весом 218,1 тонны. Информацию об этом публикует управление Россельхознадзора.
— Продукцию отправили в Узбекистан (76 тонн), Таджикистан (более 115 тонн) и Кувейт (27 тонн). Лабораторные исследования подтвердили безопасность товара, он соответствовал требованиям стран-импортеров, — прокомментировали в ведомстве.
Происхождение мяса птицы также проверили через систему «Меркурий». Нарушений не выявили. Разрешение на вывоз оформили через систему «Аргус». Ранее почти 179 тонн мяса птицы отправили из региона в Африку и Азию.
Подпишись на нас в Telegram.