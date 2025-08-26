Жителям Брянска помогут развить навыки публичных выступлений

Мастер-класс «Истории на миллион: как превратить рассказ в сделку» пройдет в Брянске 4 сентября при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Брянском областном центре оказания услуг «Мой бизнес».
В качестве эксперта выступит признанный профессионал с 20-летним опытом в сфере публичных выступлений и коммуникаций Татьяна Жукова. Она работала на телевидении и радио, преподавала в Федеральной школе радио, а также имеет статус международного спикера.
На мероприятии обсудят, как создавать продающий рассказ, разберут выступления участников мастер-класса, а также проведут практикум по технике речи — экспресс-настройку перед выступлением или переговорами. Принять участие можно бесплатно, нужно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.