Пассажирам разъяснили правила перевозки животных в метро Нижнего Новгорода

Еще одним важным условием для поездки с животными в метро является исключение свободного, неконтролируемого передвижения питомца и его контакта с пассажирами. Как пишет источник, на маркетплейсах продают «полузакрытые» переноски, из которых домашний любимец может высунуть голову. В таких случаях работники подземки могут не пустить четвероногого пассажира в вагон.