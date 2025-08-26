Ричмонд
Пассажирам разъяснили правила перевозки животных в метро Нижнего Новгорода

Питомцы должны находиться в специальных переносках.

Пассажиры нижегородской подземки могут брать с собой животных, но при соблюдении ряда условий. Правила транспортировки питомцев опубликовал телеграм-канал «МетроНН — Наше. Новое».

Как уточнили представители метрополитена, животные должны находиться в специальных переносках с глухим дном и размером не более 150 см по длине, ширине и высоте. Исключение касается собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению. При себе такой пассажир должен иметь документы, которые подтвердят прохождение питомцем специального обучения.

Еще одним важным условием для поездки с животными в метро является исключение свободного, неконтролируемого передвижения питомца и его контакта с пассажирами. Как пишет источник, на маркетплейсах продают «полузакрытые» переноски, из которых домашний любимец может высунуть голову. В таких случаях работники подземки могут не пустить четвероногого пассажира в вагон.

Ранее мы писали, что поезда метро в Нижнем Новгороде оснащены «круиз-контролем».