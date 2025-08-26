В дело вмешались прокуроры и СК: работники стройкомпании пять месяцев сидели без зарплаты

Мировой судья города башкирского города Нефтекамска вынес приговор директору ООО «АртикСтройСервис», признанному виновным в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
По данным ведомств, в период с мая по октябрь прошлого года у организации образовалась задолженность по заработной плате перед двумя сотрудниками на общую сумму свыше 220 тысяч рублей. При этом на расчетные счета предприятия поступили денежные средства в размере более четырех миллионов рублей, которые руководитель направлял на расчеты с контрагентами, оплату кредитов и хозяйственных расходов, игнорируя обязательства перед работниками.
Подсудимый частично признал вину и возместил часть задолженности. В обеспечительных целях на его автомобиль был наложен арест. Суд назначил мужчине штраф в 110 тысяч рублей.
