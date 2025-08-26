Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В дело вмешались прокуроры и СК: работники стройкомпании пять месяцев сидели без зарплаты

В Башкирии директора «АртикСтройСервис» осудили за невыплату зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

Мировой судья города башкирского города Нефтекамска вынес приговор директору ООО «АртикСтройСервис», признанному виновным в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

По данным ведомств, в период с мая по октябрь прошлого года у организации образовалась задолженность по заработной плате перед двумя сотрудниками на общую сумму свыше 220 тысяч рублей. При этом на расчетные счета предприятия поступили денежные средства в размере более четырех миллионов рублей, которые руководитель направлял на расчеты с контрагентами, оплату кредитов и хозяйственных расходов, игнорируя обязательства перед работниками.

Подсудимый частично признал вину и возместил часть задолженности. В обеспечительных целях на его автомобиль был наложен арест. Суд назначил мужчине штраф в 110 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.