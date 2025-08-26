В Новосибирске разработали метод раннего выявления гипертонии

Учёные НГМУ запатентовали способ диагностики эндотелиальной дисфункции, которая является одним из ключевых факторов развития стойкого повышения давления.
Специалисты Новосибирского государственного медицинского университета предложили математическую формулу, позволяющую рассчитать риски нарушения работы клеток, выстилающих сосуды. Метод включает анализ диаметра плечевой артерии, уровня холестерина, артериального давления и биохимических показателей крови, в том числе концентрации малонового диальдегида — вещества, связанного с повреждением клеток, пишет ТАСС.
Если вычисленный показатель превышает значение 0,5, это свидетельствует о высоком риске развития эндотелиальной дисфункции. Такой подход позволяет выявлять склонность к артериальной гипертензии на доклиническом этапе и проводить профилактику заболевания у пациентов разных возрастных групп.
Разработчики уверены, что использование метода поможет снизить число случаев сердечно-сосудистых осложнений и продлить активное долголетие.