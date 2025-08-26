Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На онлайн-карте в Тюменской области появились точки с бесплатным Wi-Fi

Более 180 мест с доступом к интернету расположены в различных населенных пунктах региона, включая Ялуторовск и Заводоуковск.

Источник: Национальные проекты России

Точки с бесплатным Wi-Fi TyumenFree в Тюменской области появились на онлайн-карте «2ГИС». Сервис развивается при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.

Теперь жители и гости области могут найти места с доступом к интернету на мобильных устройствах офлайн. Для этого необходимо заранее загрузить карту города в геосервисе «2ГИС». Сейчас на ней отображается более 180 общедоступных Wi-Fi-точек, расположенных в различных населенных пунктах региона, включая Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Заводоуковск.

Чтобы подключиться к бесплатному Wi-Fi, нужно следовать инструкциям на странице регистрации, которая автоматически появляется при подключении. В августе доступом в интернет воспользовались более 460 тыс. гостей и жителей региона.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.