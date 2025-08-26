На онлайн-карте в Тюменской области появились точки с бесплатным Wi-Fi

Точки с бесплатным Wi-Fi TyumenFree в Тюменской области появились на онлайн-карте «2ГИС». Сервис развивается при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
Теперь жители и гости области могут найти места с доступом к интернету на мобильных устройствах офлайн. Для этого необходимо заранее загрузить карту города в геосервисе «2ГИС». Сейчас на ней отображается более 180 общедоступных Wi-Fi-точек, расположенных в различных населенных пунктах региона, включая Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Заводоуковск.
Чтобы подключиться к бесплатному Wi-Fi, нужно следовать инструкциям на странице регистрации, которая автоматически появляется при подключении. В августе доступом в интернет воспользовались более 460 тыс. гостей и жителей региона.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.