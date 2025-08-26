На онлайн-карте в Тюменской области появились точки с бесплатным Wi-Fi

Теперь жители и гости области могут найти места с доступом к интернету на мобильных устройствах офлайн. Для этого необходимо заранее загрузить карту города в геосервисе «2ГИС». Сейчас на ней отображается более 180 общедоступных Wi-Fi-точек, расположенных в различных населенных пунктах региона, включая Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Заводоуковск.