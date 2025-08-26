Ричмонд
На территории школы в Нижнем Тагиле возведут спортивную площадку

Там появятся футбольное поле, беговые дорожки, места для игры в волейбол и баскетбол.

Источник: Национальные проекты России

Современную спортивную многофункциональную площадку построят на территории школы № 3 в Нижнем Тагиле Свердловской области, что отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города.

На территории объекта расположат футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол. Отдельный уголок оборудуют для занятий первоклассников.

После открытия площадки в школе планируют ввести новые дополнительные дисциплины: легкую атлетику, теннис и бадминтон. Это позволит повысить интерес учащихся и уровень посещения школьных спортивных секций.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.