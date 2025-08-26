Ричмонд
Когда Судак снова будет с водой — ответ мэра

Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе Феодосия — Судак 22 августа. Позже без водоснабжения остался также Судак. 24 августа «Вода Крыма» сообщила, что специалисты завершили восстановительные работы и начали заполнять систему.

В связи с масштабом аварии максимальное давление для подачи воды не осуществлялось. Выходили на поэтапное усиление давления. Вода вчера ночью уже была в городе, она поступает в резервуары. Сегодня с обеда, ближе к вечеру, уже однозначно вода начнет расходится по потребителям, — сообщил Чебышев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что подвозной водой обеспечиваются в первую очередь многоквартирные дома, детские сады, больницы, курортно-оздоровительные учреждения.

Объем требуется немалый, заполнение цистерн занимает определенное время. Сегодня (во вторник 26 августа — ред.) вопрос будет уже решен, все службы задействованы, — заверил градоначальник.