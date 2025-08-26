Когда Судак снова будет с водой — ответ мэра

В связи с масштабом аварии максимальное давление для подачи воды не осуществлялось. Выходили на поэтапное усиление давления. Вода вчера ночью уже была в городе, она поступает в резервуары. Сегодня с обеда, ближе к вечеру, уже однозначно вода начнет расходится по потребителям, — сообщил Чебышев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что подвозной водой обеспечиваются в первую очередь многоквартирные дома, детские сады, больницы, курортно-оздоровительные учреждения.
Объем требуется немалый, заполнение цистерн занимает определенное время. Сегодня (во вторник 26 августа — ред.) вопрос будет уже решен, все службы задействованы, — заверил градоначальник.