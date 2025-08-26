Ричмонд
На семейный фестиваль в Магадане пришли более 3 тысяч человек

Главным событием праздника стал запуск воздушных змеев над бухтой Нагаева.

Источник: Национальные проекты России

Семейный фестиваль «Воздух — АРТ» прошел в парке «Маяк» в Магадане 23 августа при поддержке нацпроекта «Семья». Мероприятие собрало 3 тыс. жителей, сообщили в мэрии города.

Посетители принимали участие в различных мастер-классах, танцевальных и художественных флешмобах и многом другом. Также подростки могли выбрать будущую профессию. Всего работало более 40 тематических площадок.

Главным событием фестиваля стал запуск десятка воздушных змеев над бухтой Нагаева, а в завершение в небо подняли 28-метрового яркого осьминога. На следующий год организаторы планируют как минимум втрое увеличить размер самого большого воздушного змея.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.