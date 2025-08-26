Ричмонд
Работодатели Башкирии получат от 100 000 ₽ за каждого трудоустроенного

За каждого такого работника, проработавшего на предприятии полгода, выплатят более 100 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о программе субсидируемого найма при поддержке нацпроекта «Кадры», в рамках государство финансово поддерживает работодателей при трудоустройстве ветеранов СВО, членов семей погибших участников спецоперации, многодетных родителей и т. д.

Компаниям возмещается расходы в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. В 2025 году это 33600 рублей. Работодатель получает такую выплату трижды — по истечении первого, третьего и шестого месяцев с даты трудоустройства работника.

По информации регионального минтруда, в прошлом году такую субсидию получили 485 работодателей.

Напомним, на поддержку в рамках программы субсидируемого найма могут рассчитывать юридические лица, некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели. Для получения поддержки работодателю необходимо подать заявление через личный кабинет Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» с указанием перечня вакансий.