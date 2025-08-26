Работодатели Башкирии получат от 100 000 ₽ за каждого трудоустроенного

Компаниям возмещается расходы в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. В 2025 году это 33600 рублей. Работодатель получает такую выплату трижды — по истечении первого, третьего и шестого месяцев с даты трудоустройства работника.