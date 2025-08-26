Более 7,5 тыс. татарстанцев воспользовались сервисом «Мобильный избиратель»

В Центральной избирательной комиссии РТ рассмотрели предварительные итоги работы сервиса «Мобильный избиратель»: татарстанцы активно оформляют заявления для голосования не по месту жительства, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
По сведениям на 26 августа, свыше семи с половиной тысяч жителей Татарстана уже направили свои заявления об участии в едином дне голосования не по месту регистрации (прописки), а по месту фактического нахождения.
Чтобы воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», нужно заранее оформить заявление:
— до 10 сентября — на портале госуслуг, в офисах МФЦ или территориальной избирательной комиссии;
— с 3 по 10 сентября — в избирательной комиссии любого участка.
Как уточнил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, большинство заявлений о голосовании через сервис «Мобильный избиратель» приходит на федеральный портал госуслуг. Кондратьев назвал эго максимально удобным и доступным способом.
«Мобильный избиратель» на выборах Раиса республики дает возможность найти удобный избирательный участок по всему Татарстану и на экстерриториальном избирательном участке в Москве (располагается в здании Полпредства РТ в РФ, адрес: Москва, 3-й Котельнический переулок, дом 13/15, строение 1).
При дополнительных выборах депутата Госсовета РТ «Мобильный избиратель» доступен на территории Мелекесского округа. На выборах депутатов органов местного самоуправления «Мобильный избиратель» не действует.
В случае, если избиратель передумает и захочет отозвать свое заявление на голосование через сервис «Мобильный избиратель», он сможет это сделать до десятого сентября, включительно. Поданное на «Госуслугах» заявление можно отозвать лишь через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
В Татарстане единый день голосования 14 сентября, избирательные участки откроются в 7 часов и до 20 часов. В республике состоятся выборы Раиса РТ, свыше семи с половиной тысяч муниципальных депутатов, а также дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному округу № 18.
Центризбирком РТ кандидатами на выборах зарегистрировал Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), Хафиза Миргалимова (КПРФ).