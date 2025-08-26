Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 7,5 тыс. татарстанцев воспользовались сервисом «Мобильный избиратель»

В Центризбиркоме Татарстана рассмотрели ход подготовки к выборам.

Источник: МК.RU Казань

В Центральной избирательной комиссии РТ рассмотрели предварительные итоги работы сервиса «Мобильный избиратель»: татарстанцы активно оформляют заявления для голосования не по месту жительства, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

По сведениям на 26 августа, свыше семи с половиной тысяч жителей Татарстана уже направили свои заявления об участии в едином дне голосования не по месту регистрации (прописки), а по месту фактического нахождения.

Чтобы воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», нужно заранее оформить заявление:

— до 10 сентября — на портале госуслуг, в офисах МФЦ или территориальной избирательной комиссии;

— с 3 по 10 сентября — в избирательной комиссии любого участка.

Как уточнил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, большинство заявлений о голосовании через сервис «Мобильный избиратель» приходит на федеральный портал госуслуг. Кондратьев назвал эго максимально удобным и доступным способом.

«Мобильный избиратель» на выборах Раиса республики дает возможность найти удобный избирательный участок по всему Татарстану и на экстерриториальном избирательном участке в Москве (располагается в здании Полпредства РТ в РФ, адрес: Москва, 3-й Котельнический переулок, дом 13/15, строение 1).

При дополнительных выборах депутата Госсовета РТ «Мобильный избиратель» доступен на территории Мелекесского округа. На выборах депутатов органов местного самоуправления «Мобильный избиратель» не действует.

В случае, если избиратель передумает и захочет отозвать свое заявление на голосование через сервис «Мобильный избиратель», он сможет это сделать до десятого сентября, включительно. Поданное на «Госуслугах» заявление можно отозвать лишь через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В Татарстане единый день голосования 14 сентября, избирательные участки откроются в 7 часов и до 20 часов. В республике состоятся выборы Раиса РТ, свыше семи с половиной тысяч муниципальных депутатов, а также дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному округу № 18.

Центризбирком РТ кандидатами на выборах зарегистрировал Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше