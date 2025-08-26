Ричмонд
В Евпатории Республики Крым благоустроят двор на улице Некрасова

Там установят малые архитектурные формы и смонтируют верхний слой резинового покрытия детских и спортивных площадок.

Источник: Национальные проекты России

Благоустройство двора на улице Некрасова в Евпатории Республики Крым близится к завершению, сообщил глава администрации города Александр Юрьев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

По словам Александра Юрьева, специалисты уже укладывают асфальт на территории и параллельно убирают строительный мусор. Позже там установят малые архитектурные формы и смонтируют верхний слой резинового покрытия детских и спортивных площадок. Всего в этом году в Евпатории благоустраивают 11 дворов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.