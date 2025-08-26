В Перми задержан подозреваемый в краже мотоцикла

В дежурную часть полиции в Ленинском районе Перми обратился местный житель 2003 года рождения. Пермяк сообщил о хищении его мотоцикла стоимостью 105 тысяч рублей. Транспортное средство он оставил возле подъезда многоквартирного дома на Екатерининской.
Стражи порядка установили личность предполагаемого виновника и задержали его. Подозреваемый — ранее судимый 20-летний житель Нытвы.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Сейчас полицейские ищут похищенный мотоцикл.