В Перми задержан подозреваемый в краже мотоцикла

В дежурную часть полиции в Ленинском районе Перми обратился местный житель 2003 года рождения. Пермяк сообщил о хищении его мотоцикла стоимостью 105 тысяч рублей. Транспортное средство он оставил возле подъезда многоквартирного дома на Екатерининской.