В Перми задержан подозреваемый в краже мотоцикла

В дежурную часть полиции в Ленинском районе Перми обратился местный житель 2003 года рождения.

В дежурную часть полиции в Ленинском районе Перми обратился местный житель 2003 года рождения. Пермяк сообщил о хищении его мотоцикла стоимостью 105 тысяч рублей. Транспортное средство он оставил возле подъезда многоквартирного дома на Екатерининской.

Стражи порядка установили личность предполагаемого виновника и задержали его. Подозреваемый — ранее судимый 20-летний житель Нытвы.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Сейчас полицейские ищут похищенный мотоцикл.