Донские предприниматели представили бренд одежды на федеральной выставке

«Мы передали дух вольного Дона в необработанных элементах и асимметрии. А ручные вышивки на зипунах, пиджаках и футболках — это отсыл к казачьим оберегам. Для нас, как производителей, важно получить обратную связь, отзывы только восторженные. Итог поездки — множество предложений о сотрудничестве и три партнерских соглашения», — рассказала Екатерина Горюнова.