Донские предприниматели представили бренд одежды на федеральной выставке

Основатели бренда одежды «Культтовары» из Ростовской области благодаря господдержке представили свою коллекцию на федеральной отраслевой выставке «МодаФест». Помощь предпринимателям оказали в центре «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Вадим и Екатерина Горюновы презентовали на выставке одежду с донским культурным кодом «L1Казак». Также они показали рубашки, платья и юбки из шлифованного льна.
«Мы передали дух вольного Дона в необработанных элементах и асимметрии. А ручные вышивки на зипунах, пиджаках и футболках — это отсыл к казачьим оберегам. Для нас, как производителей, важно получить обратную связь, отзывы только восторженные. Итог поездки — множество предложений о сотрудничестве и три партнерских соглашения», — рассказала Екатерина Горюнова.
На швейном производстве компания отшивает одежду собственных брендов L1FT, «Мануфактура», а также создает для заказчиков бренды с нуля. В Ростове-на-Дону готовится к открытию пятый магазин, а в Москве одежда донского производителя представлена в двух крупных универмагах.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.