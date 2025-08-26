Россиянам разрешат блокировать звонки с иностранных номеров

Также документом предлагается создать единую платформу согласия на портале «Госуслуги», где пользователи смогут увидеть согласия на обработку персональных данных, которые они давали онлайн и офлайн. «Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает ваши данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы», — пояснили в Минцифры.