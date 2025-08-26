Москва
Россиянам разрешат блокировать звонки с иностранных номеров

Минцифры России подготовило второй пакет мер по борьбе с мошенниками. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, гражданам разрешат блокировать звонки с иностранных номеров.

Источник: Jonas Leupe/CC0

В министерстве рассказали, что инициативы, вошедшие во второй пакет мер по борьбе с мошенниками, направлены на усиление защиты россиян в цифровой среде.

Согласно одной из мер, россияне смогут устанавливать запрет на входящие вызовы с иностранных номеров. Такая инициатива позволит защитить от мошеннических звонков из-за рубежа. При этом отмечается, что у абонентов, которые не установили такой запрет, международные звонки будут иметь специальную пометку.

Также документом предлагается создать единую платформу согласия на портале «Госуслуги», где пользователи смогут увидеть согласия на обработку персональных данных, которые они давали онлайн и офлайн. «Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает ваши данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы», — пояснили в Минцифры.