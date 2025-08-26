72-летняя женщина попала под колеса электросамоката, за рулем которого была девочка

Вчера днем, 25 августа, в Советском районе Уфы произошел инцидент с участием электросамоката. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, около 16:00 напротив дома № 19А по улице 50-летия Октября несовершеннолетняя наехала на 72-летнюю женщину, стоявшую на тротуаре.
В результате происшествия пенсионерка была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.
