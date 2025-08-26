В поселке Чунском Иркутской области отремонтировали детский сад

Ремонт детского сада № 53 завершили в рабочем поселке Чунском Иркутской области по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Чунского районного муниципального образования.
Во время работ специалисты заменили участок сетей тепло- и водоснабжения, кровлю, окна и двери, внутренние инженерные системы, системы наблюдения и сигнализации. В трех группах на первом этаже смонтировали теплый пол. Также провели отделку стен и пола.
Помимо этого, к учреждению пристроили пищеблок на 100 кв. м, комнату охраны и помещение для хранения. На прилегающей территории уложили асфальт, обустроили небольшой стадион, а на прогулочных участках установили теневые навесы. Весной там появится новое игровое оборудование.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.