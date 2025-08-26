Екатеринбуржцы жалуются на перебои в работе мобильного интернета Т2

«В данный момент сеть Т2 в Свердловской области работает в штатном режиме. В регионе возможны временные точечные ограничения в работе мобильного интернета по независящим от оператора обстоятельствам. Отключения никак не связаны с работоспособностью наших сетей, компания не может повлиять на сроки действия и снятие ограничений», — прокомментировали ситуацию в отделе по связям с общественностью МР «Урал» T2.