Екатеринбуржцы жалуются на перебои в работе мобильного интернета Т2

Екатеринбуржцы сегодня с утра заметили перебои в работе мобильного интернета Т2. Сайты и мобильные приложения практически не грузятся, мессенджеры работают, но не очень быстро, рассказали ЕАН несколько абонентов компании. Голосовые вызовы работают нормально.
«В данный момент сеть Т2 в Свердловской области работает в штатном режиме. В регионе возможны временные точечные ограничения в работе мобильного интернета по независящим от оператора обстоятельствам. Отключения никак не связаны с работоспособностью наших сетей, компания не может повлиять на сроки действия и снятие ограничений», — прокомментировали ситуацию в отделе по связям с общественностью МР «Урал» T2.