В камышловской школе на Урале открыли спортплощадку

Там обустроили футбольное поле, круговые беговые дорожки, прыжковую яму, зоны для игр в волейбол, баскетбол и уличный настольный теннис, а также установили тренажеры.

Современную спортивную площадку открыли в школе № 6 в Камышлове в Свердловской области в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации городского округа.

На базе спортплощадки обустроили три круговые беговые дорожки и прыжковую яму. Кроме того, специалисты разместили там бетонные столы для уличного настольного тенниса и зону с тренажерами. Также на территории появились волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле и три трибуны.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.