В Орловской области отремонтируют участок дороги Хомутово — Никольское

Участок трассы Хомутово — Никольское в Новодеревеньковском районе Орловской области обновят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона.
Протяженность ремонтируемого отрезка составляет около 3 километров. По проекту специалисты уложат там новое асфальтовое покрытие из высокопрочных материалов. Кроме того, они укрепят обочины и обустроят безопасные перекрестки и съезды.
Отметим, что эта дорога ведет к зданию Никольской средней образовательной школы. Также маршрут проходит мимо одного из значимых исторических памятников региона — мемориала славы героям, погибшим при освобождении Орла и всей области от немецко-фашистских захватчиков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.