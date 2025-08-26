Москва
+13°
пасмурно
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орловской области отремонтируют участок дороги Хомутово — Никольское

Работы проведут на отрезке протяженностью около 3 км.

Источник: Национальные проекты России

Участок трассы Хомутово — Никольское в Новодеревеньковском районе Орловской области обновят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона.

Протяженность ремонтируемого отрезка составляет около 3 километров. По проекту специалисты уложат там новое асфальтовое покрытие из высокопрочных материалов. Кроме того, они укрепят обочины и обустроят безопасные перекрестки и съезды.

Отметим, что эта дорога ведет к зданию Никольской средней образовательной школы. Также маршрут проходит мимо одного из значимых исторических памятников региона — мемориала славы героям, погибшим при освобождении Орла и всей области от немецко-фашистских захватчиков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.