Опасный вредитель обнаружен в партии турецких томатов

22 августа 2025 года при проверке партии свежих томатов весом 19 тонн, прибывшей из Турции, был выявлен опасный карантинный вредитель — южноамериканская томатная моль.
Лабораторное подтверждение наличия жизнеспособных гусениц вредителя было получено специалистами Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». После обнаружения опасного объекта владельцу груза было выдано предписание о необходимости принятия мер.
Собственник груза принял решение провести процедуру обеззараживания зараженной продукции. Хотя для человека этот вредитель не представляет опасности, он крайне опасен для сельскохозяйственных культур.
Особую угрозу южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta) несет для растений семейства паслёновых. Вредитель способен поражать культуры как в открытом, так и в закрытом грунте, вызывая колоссальные потери урожая — вплоть до 100%.
Своевременное обнаружение опасного вредителя позволило предотвратить его распространение на территории региона и защитить местные сельскохозяйственные угодья от возможного заражения.