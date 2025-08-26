Горвласти ответили на жалобы жителей Острова на парковку туравтобусов на остановке

Власти Калининграда не нашли нарушений в части парковки туристических автобусов в районе Рыбной деревни на Острове. Об этом сообщается в ответе горадминистрации на запрос «Нового Калининграда».
В редакцию обратился житель Острова Юрий, который пожаловался на то, что туристические автобусы паркуются на остановке «набережная Ветеранов», мешая общественному транспорту высаживать и принимать пассажиров. «Туристические автобусы паркуются прямо около остановки. И где должен парковаться общественный транспорт? И так каждый день» — рассказал он, приложив подтверждающее фото.
«Так еще и мотор не отключают, сидишь на остановке и прямо перед носом выхлопная труба-дыши на здоровье выхлопными газами», — отметила в комментарии к фото калининградка Галина. «Каждый день наблюдаю эту картину. Один раз даже замечание сделали. Сидим ждём автобус, а туристический стоял минут 15 и всё это время был заведён. Мы уже не знали куда уйти с этой остановки. Если есть туристы, то надо и для них сделать удобства. Чтобы всем было хорошо», — поддержала ее другая жительница Острова.
«В связи с повышенной нагрузкой на существующие парковочные пространства, включая платные зоны, допускается кратковременная остановка отдельных туристических автобусов на остановочных пунктах для оперативной посадки и высадки экскурсионных групп. По результатам проверки