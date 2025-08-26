Омичи массово жалуются на химическую вонь в разных районах города

Жители Омска жалуются в соцсетях на сильный химический запах, который наблюдается в различных округах. По сообщениям горожан, эпизоды смога и характерной «газовой» вони фиксировались с 23 по 24 августа, а также ночью и утром 26 августа.
Одна из жительниц Левобережья описала, что рядом с торговым центром «Фестиваль» и улицей Поворотной воздух был настолько насыщен вредными запахами, что находиться в локации было очень трудно. Открывать окна не представлялось возможным.
Министр природных ресурсов и экологии региона Татьяна Хавронина подтвердила, что ведомство ведет постоянную работу по улучшению качества атмосферы, взаимодействуя с промпредприятиями. Меры включают модернизацию очистных сооружений, вывод устаревшего оборудования и плановое снижение объемов выбросов в рамках федеральной программы «Чистый воздух».
По данным Обь-Иртышского УГМС, в настоящее время погода в Омске способствует рассеиванию примесей в воздухе. Однако две предыдущие ночи в городе фиксировали неблагоприятные метеорологические условия.
