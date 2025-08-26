Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи массово жалуются на химическую вонь в разных районах города

В минприроды прокомментировали проблему.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омска жалуются в соцсетях на сильный химический запах, который наблюдается в различных округах. По сообщениям горожан, эпизоды смога и характерной «газовой» вони фиксировались с 23 по 24 августа, а также ночью и утром 26 августа.

Одна из жительниц Левобережья описала, что рядом с торговым центром «Фестиваль» и улицей Поворотной воздух был настолько насыщен вредными запахами, что находиться в локации было очень трудно. Открывать окна не представлялось возможным.

Министр природных ресурсов и экологии региона Татьяна Хавронина подтвердила, что ведомство ведет постоянную работу по улучшению качества атмосферы, взаимодействуя с промпредприятиями. Меры включают модернизацию очистных сооружений, вывод устаревшего оборудования и плановое снижение объемов выбросов в рамках федеральной программы «Чистый воздух».

По данным Обь-Иртышского УГМС, в настоящее время погода в Омске способствует рассеиванию примесей в воздухе. Однако две предыдущие ночи в городе фиксировали неблагоприятные метеорологические условия.

Ранее мы писали, что за нерациональное использование земельного участка в Надеждинском поселении назначили штраф.