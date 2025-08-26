В Ростове-на-Дону хирурги удалили у пациента опухоль в 10 сантиметров

В Ростове-на-Дону онкологи Ростовской областной клинической больницы (РОКБ) удалили у пациента необычно большое новообразование диаметром в 10 сантиметров. Об этом рассказали в медучреждении и в пресс-службе областного минздрава.
15 лет назад в больнице усовершенствовали хирургическое лечение хронического панкреатита, а последние семь лет медики выполняют редкие пересадки поджелудочной железы. Резекцию провели уже почти в 20 сложных случаях.
— У множества пациентов рак поджелудочной железы выявляется уже в неоперабельной стадии из-за трудности визуализации: нужна компьютерная томография с контрастированием или еще более сложные методы диагностики. Поэтому важно наращивание объема этой медпомощи и успешное применение малотравматичных технологий, — отметил главный врач РОКБ, профессор Вячеслав Коробка.
Центр хирургии и координации донорства Ростовской областной клинической больницы обеспечивает комплексный подход. В частности, операции выполняют специалисты абдоминальной и торакальной онкологии, консервативное лечение проводят в отделении противоопухолевой терапии, амбулаторное наблюдение — в консультативной поликлинике.
