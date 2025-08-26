Ричмонд
В Москве пройдет первый Парад королевских корги

Участие в мероприятиях бесплатное, однако требуется предварительная регистрация на сайте. Организаторы напоминают, что у владельцев при себе должен быть ветеринарный паспорт питомца и поводок.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Корги с высунутым языком в цветах
Источник: Unsplash

30 августа на территории ВДНХ в Москве пройдет первое масштабное мероприятие для любителей собак — костюмированный Парад королевских корги. Организаторы рассчитывают собрать до 200 участников. Темами праздника выбрали советскую анимацию, лето и радостные эмоции.

Начнется программа в полдень у арки Главного входа. Владельцы и их питомцы выстроятся в колонну и направятся в сторону Узбекского парка. Там для четвероногих гостей предусмотрят спортивные состязания и конкурс костюмов.

Уже в 13:00 стартует полоса препятствий. Судьи оценят скорость и ловкость собак, а также определят тройку лучших. В состав жюри войдет телеведущий и спортивный комментатор Карен Адамян, который сам является владельцем корги по кличке Микки.

После этого, в 13:30, зрителей ждут корги-гонки. Забеги пройдут в несколько этапов, по итогам которых также определят трех самых быстрых участников. В 14:30 состоится торжественная церемония награждения в Узбекском парке.

Финальной точкой праздника станет презентация первого на ВДНХ pet-friendly-фудхолла «Дом российской кухни». Там каждому псу, вышедшему на парад, вручат памятные подарки.