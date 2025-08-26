Новая мощная котельная заработает в Волгограде в предстоящем отопительном сезоне

Кроме того, в регионе продолжается модернизация действующих объектов ЖКХ. Губернатор также осмотрел и котельную на ул. Гороховцев в микрорайоне Спартановка, которая обслуживает 125 многоквартирных домов и ряд социальных объектов. Котельная, построенная в 1971 году, прошла поэтапное обновление оборудования, но комплексная ее модернизация ранее не проводилась. В 2024 году здесь были начаты работы по ремонту, включая замену кровли и остекления, что значительно улучшило условия труда для 30 сотрудников. Теперь объект соответствует всем технологическим нормам.