Новая мощная котельная заработает в Волгограде в предстоящем отопительном сезоне

В 2025 году в Волгограде завершится возведение одной из самых мощных котельных в Южном федеральном округе.
«Это совершенно новый объект по сути, содержанию и технологиям, — отметил Андрей Бочаров. — Он обеспечит новые возможности для жителей и теплоснабжения города. Это второй подобный объект в стране, внедряющий передовые технологии и современное оборудование».
В настоящее время техническая готовность котельной на ул. Глазкова составляет уже 98%. Установлены котлы, насосы и оборудование для химической водоочистки, а также выполнены работы по монтажу фасада и кровли. Использование современных технологий позволит сэкономить до 34 млн рублей в год на топливе и электроэнергии.
Губернатор подчеркнул, что новая котельная обеспечит теплом микрорайон, где проживает 38 тыс. человек, а вместе с социальными объектами — около 200 тыс. волгоградцев. С вводом в эксплуатацию нового объекта жители района смогут получать тепло в полном объеме, что невозможно было в предыдущие десятилетия из-за низкого КПД старых котлов и изношенного оборудования.
«Рассчитываем, что новая мощная котельная уже этой зимой приступит к работе, при этом старая останется в резерве, — отметил губернатор. — На новом объекте мы завершили монтажно-строительные работы, уже установлено оборудование, осталось провести пусконаладку и испытания. В этом году котельная заработает в полном объеме».
Построенный новый полностью автоматизированный тепловой пункт позволит не только ликвидировать возникшие проблемы, но и обеспечить задел на будущее с учетом активного роста жилой застройки.
Кроме того, в регионе продолжается модернизация действующих объектов ЖКХ. Губернатор также осмотрел и котельную на ул. Гороховцев в микрорайоне Спартановка, которая обслуживает 125 многоквартирных домов и ряд социальных объектов. Котельная, построенная в 1971 году, прошла поэтапное обновление оборудования, но комплексная ее модернизация ранее не проводилась. В 2024 году здесь были начаты работы по ремонту, включая замену кровли и остекления, что значительно улучшило условия труда для 30 сотрудников. Теперь объект соответствует всем технологическим нормам.
Создание современного учебного класса на базе котельной, оснащенного необходимым оборудованием, позволит проводить практические занятия для студентов и дополнительные занятия для сотрудников ресурсоснабжающей организации. Это новшество будет способствовать повышению квалификации и подготовке специалистов для отрасли.
Андрей Бочаров высоко оценил реализованный проект по модернизации объектов тепло- и водоснабжения, подчеркнув необходимость продолжения этой работы.
«Вопросы, связанные с приведением в надлежащее современное состояние объектов, внедрением современного оборудования и техники, а также созданием комфортных условий для круглосуточно работающих здесь людей — все это было и остается нашей приоритетной задачей в системе ЖКХ, — заявил глава региона. — Мы не будем отходить от этого направления».
Ранее губернатор уже поставил задачи по переходу от аварийно-восстановительной к планово-предупредительной тактике в работе ЖКХ, а также по реализации инвестиционных проектов с привлечением федеральных и региональных ресурсов. Работа направлена на улучшение качества жизни жителей Волгоградской области и повышение надежности коммунальных услуг. В частности, при поддержке Фонда национального благосостояния в регионе осуществляется программа модернизации коммунальных объектов. Кроме того, в 23 муниципалитетах области было построено и введено в эксплуатацию 189 газовых котельных, обеспечивающих тепло для социально значимых объектов.