Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девятилетний англичанин покорил более 700 вершин

Интерес к горам у школьника не ограничивается походами. Фрэнки недавно получил третий уровень в Национальной программе по скалолазанию и стал самым юным спортсменом в Athlete Media Group.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девятилетний альпинист Фрэнки из Великобритании стоит в снаряжении на горе
Источник: @Frankie Moves The Mountains

Девятилетний житель Гозфорта английского графства Камбрия Фрэнки Макмиллан с раннего детства проводит свободное время в горах. Первую вершину он покорил в три года, а сегодня за его плечами уже более 700 восхождений. Среди них — десять из самых высоких гор Европы.

Прошедшее лето стало для мальчика и его мамы Басии особенным. За три недели они прошли 15 маршрутов, из которых 11 поднимались выше отметки 2000 метров.

Самыми значимыми вершинами стали Риси в Польше — 2499 метров, Герлах в Словакии — 2655 метров, Снежка в Чехии — 1603 метра.

По словам Басии, выросшей в Польше, это путешествие стало исполнением давней мечты — побывать вместе с сыном в Татрах. «Когда мы оказались на вершине, я сказала ему: “Не верится, что я здесь с тобой и тебе всего девять”», — вспоминает она в беседе с порталом What’s The Jam.

Одним из самых сложных маршрутов стал подъем на гору Мних — 2068 метров. Добраться до нее можно только с использованием альпинистского снаряжения — по отвесной скале с веревками и касками. Не менее испытаний потребовал и подъем на Риси, который вместе с возвращением занял 12 часов. А высочайшая точка путешествия, Герлах, находится под охраной: словакские рейнджеры следят, чтобы туда поднимались лишь группы с разрешением и проводником.

Несмотря на сложные переходы, ранние подъемы и даже возможные встречи с медведями, Фрэнки, по словам матери, сохранял энтузиазм. «Это было наше самое технически сложное восхождение, но ему все понравилось», — рассказала она.

Ранее в этом году мальчик уже попадал в заголовки газет: он стал самым юным в истории, кто дважды прошел все 214 вершин Уэйнрайта — выполнил задачу, на которую многие взрослые тратят десятилетия. Сейчас парень начал третий круг с амбициозной целью повторить этот маршрут 100 раз.