Девятилетний англичанин покорил более 700 вершин

Одним из самых сложных маршрутов стал подъем на гору Мних — 2068 метров. Добраться до нее можно только с использованием альпинистского снаряжения — по отвесной скале с веревками и касками. Не менее испытаний потребовал и подъем на Риси, который вместе с возвращением занял 12 часов. А высочайшая точка путешествия, Герлах, находится под охраной: словакские рейнджеры следят, чтобы туда поднимались лишь группы с разрешением и проводником.