Девятилетний англичанин покорил более 700 вершин

Девятилетний житель Гозфорта английского графства Камбрия Фрэнки Макмиллан с раннего детства проводит свободное время в горах. Первую вершину он покорил в три года, а сегодня за его плечами уже более 700 восхождений. Среди них — десять из самых высоких гор Европы.
Прошедшее лето стало для мальчика и его мамы Басии особенным. За три недели они прошли 15 маршрутов, из которых 11 поднимались выше отметки 2000 метров.
По словам Басии, выросшей в Польше, это путешествие стало исполнением давней мечты — побывать вместе с сыном в Татрах. «Когда мы оказались на вершине, я сказала ему: “Не верится, что я здесь с тобой и тебе всего девять”», — вспоминает она в беседе с порталом What’s The Jam.
Одним из самых сложных маршрутов стал подъем на гору Мних — 2068 метров. Добраться до нее можно только с использованием альпинистского снаряжения — по отвесной скале с веревками и касками. Не менее испытаний потребовал и подъем на Риси, который вместе с возвращением занял 12 часов. А высочайшая точка путешествия, Герлах, находится под охраной: словакские рейнджеры следят, чтобы туда поднимались лишь группы с разрешением и проводником.
Несмотря на сложные переходы, ранние подъемы и даже возможные встречи с медведями, Фрэнки, по словам матери, сохранял энтузиазм. «Это было наше самое технически сложное восхождение, но ему все понравилось», — рассказала она.
Ранее в этом году мальчик уже попадал в заголовки газет: он стал самым юным в истории, кто дважды прошел все 214 вершин Уэйнрайта — выполнил задачу, на которую многие взрослые тратят десятилетия. Сейчас парень начал третий круг с амбициозной целью повторить этот маршрут 100 раз.