В Молдове с ВВП полный крах: За 34 года независимости мы так и не достигли уровня развития 1991 года

— Сегодня мы всё ещё находимся ниже уровня 1991 г. При нынешних темпах развития нам понадобится еще несколько лет… Наша страна, особенно в 1991—1999 годах, потеряла темпы развития. В тот период ВВП ежегодно снижался на 11%. За последние 6 лет ВВП вырос на 0,6%. Это самый скромный рост за последние 25 лет. В этом году, по оптимистичным прогнозам, мы можем достичь роста в 3%. Мы как бы топчемся на месте, — считает Ионицэ.