В Молдове с ВВП полный крах: За 34 года независимости мы так и не достигли уровня развития 1991 года

В 2025 году ВВП страны может достичь 348,3 млрд леев, что выше 323,8 млрд леев в 2024 году, однако это крайне медленный процесс восстановления по сравнению с базовым 1991 годом, отмечает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
— Хотя экономика за последние два десятилетия демонстрировала постоянный рост, Молдова всё ещё не смогла полностью преодолеть экономические потери, вызванные постсоветским переходным периодом, — констатирует он.
Спустя 34 года после обретения независимости экономика Молдовы находится в сложной ситуации. В то время как ВВП и промышленный и сельскохозяйственный секторы всё ещё далеки от уровней 1991 года, массовая миграция продолжает ослаблять потенциал развития страны.
— Сегодня мы всё ещё находимся ниже уровня 1991 г. При нынешних темпах развития нам понадобится еще несколько лет… Наша страна, особенно в 1991—1999 годах, потеряла темпы развития. В тот период ВВП ежегодно снижался на 11%. За последние 6 лет ВВП вырос на 0,6%. Это самый скромный рост за последние 25 лет. В этом году, по оптимистичным прогнозам, мы можем достичь роста в 3%. Мы как бы топчемся на месте, — считает Ионицэ.
