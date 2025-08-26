В кузбасском кардиодиспансере установили новый томограф

С помощью аппарата врачи будут обследовать головной мозг, суставы, органы брюшной полости, легкие, сердце и сосуды пациентов. Подчеркивается, что томограф генерирует минимальное излучение. Это делает его более безопасным для пациентов. При этом он позволяет специалистам получать изображения высокого качества, которые можно посмотреть в 2D-, 3D- и 4D-режимах.