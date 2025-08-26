В кузбасском кардиодиспансере установили новый томограф

Современный мультиспиральный компьютерный томограф установили и ввели в эксплуатацию в Кузбасском клиническом кардиологическом диспансере им. академика Л. С. Барбараша, сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона. Технику закупили в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
С помощью аппарата врачи будут обследовать головной мозг, суставы, органы брюшной полости, легкие, сердце и сосуды пациентов. Подчеркивается, что томограф генерирует минимальное излучение. Это делает его более безопасным для пациентов. При этом он позволяет специалистам получать изображения высокого качества, которые можно посмотреть в 2D-, 3D- и 4D-режимах.
Томограф подключен к компьютерной сети медучреждения. Благодаря этому результаты обследований будут оперативно передаваться другим врачам при необходимости. Ежедневно на новом аппарате смогут проводить до 20 процедур.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.