Пермский край в Гранд-финале чемпионата России по баскетболу 3×3 представят две команды

В выходные в Перми пройдет международный турнир Гранд-финал Winline Лиги 3×3 по баскетболу. Участие примут 14 мужских команд, среди них — иностранные клубы. Состязаться баскетболисты будут на арене на открытом воздухе, возведенной на городской эспланаде. Напомним, 29−30 августа в столице Прикамья состоится конференция «Экспо Баскет-2025. Баскетбольный бизнес России».
Право выступить в Гранд-финале получили восемь лучших команд Winline чемпионата России 3×3 и шесть команд, получивших wild card, — это две российские и четыре зарубежные: представители США, Сербии, Словении и Мадагаскара.
Сначала сыграют два квалификационных матча российские команды, которые не вошли в топ-6 завершившегося чемпионата, а победители пройдут в основную сетку турнира.
В групповом раунде основной сетки встретятся 12 команд. Среди них — две пермские команды: в группе D «Bionord» сыграет с «New York» (США) и «Курчатов» (Челябинск), в группе А «Bionord Pro» встретится с «Antananarivo» (Мадагаскар) и победителем первой квалификации.
Вход на все матчи будет свободным. Начало игр в 15.00.