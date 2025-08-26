Губернатор Иркутской области встретился с президентом РАН

Рабочая встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и президента Российской академии наук Геннадия Красникова прошла в Москве. На ней, в частности, обсуждался вопрос строительства селезащитных сооружений в нашем регионе, в особенности — в Слюдянском районе, где высок риск этого опасного явления.
По данным, которые привел глава региона, в опасности находятся восемь населенных пунктов в общим населением более 3 тысяч человек. Кроме того, подвергаются риску такие важные объекты, как территория бывшего БЦБК, участки федеральной трассы и железной дороги.
При этом, по словам местных ученых, вероятность схода селевых потоков существенно возрастает при обильных осадках и даже небольшой сейсмической активности.
Уже готова проектная документация для реконструкции семи селезащитных сооружений в этом районе, документы прошли необходимые экспертизы. На это требуется более 4 миллиардов 400 миллионов рублей. В следующем году запланированы работы на защитном сооружении вблизи Солзанского полигона, остальные необходимо привести в порядок до 2030 года.
— В результате встречи с президентом Российской академии наук Геннадием Яковлевичем Красниковым мы нашли взаимопонимание в вопросе необходимости поддержать на федеральном уровне Правительство Иркутской области по выделению финансирования на реализацию необходимых селезащитных мероприятий, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Кроме того, губернатор и президент РАН обговорили такую проблему, как необходимость строительства канализационных очистных сооружений в Ольхонском районе. Сложность состоит в том, что данная территория является частью Прибайкальского национального парка, что влечет за собой определенные запреты и пока не найдено оптимальное технологическое решение. Для разработки предложений требуется помощь ученых.