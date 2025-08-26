Губернатор Иркутской области встретился с президентом РАН

Кроме того, губернатор и президент РАН обговорили такую проблему, как необходимость строительства канализационных очистных сооружений в Ольхонском районе. Сложность состоит в том, что данная территория является частью Прибайкальского национального парка, что влечет за собой определенные запреты и пока не найдено оптимальное технологическое решение. Для разработки предложений требуется помощь ученых.