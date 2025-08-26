«Агрометеомониторинг»: в Татарстане началась установка метеостанций

Помимо выявления опасных природных явлений, система агрометеомониторинга будет в режиме реального времени предоставлять фермерам доступ к точным погодным данным и прогнозу развития болезней и вредителей в зависимости от фенологической фазы растений. Это позволит оптимально планировать сроки сева, обработки посевов и уборки урожая, минимизируя риски от несвоевременного проведения работ и повышая рентабельность производства.



Впервые в современной истории России создана комплексная система агрометеомониторинга, разработанная и внедряемая в тесном партнерстве с Росгидрометом. Данный проект является уникальным примером эффективного публично-частного сотрудничества, направленного на решение фундаментальных проблем сельскохозяйственной отрасли.