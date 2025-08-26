«Агрометеомониторинг»: в Татарстане началась установка метеостанций

В Республике Татарстан активно разворачивается ключевой этап масштабного проекта «Агрометеомониторинг», в рамках которого на полях региона начался монтаж метеостанций, соответствующих строгим нормативам Росгидромета.
Данный проект реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Вновь построенные метеостанции гарантируют, что фиксируемые параметры: температура, влажность, скорость ветра, количество осадков и другие критические для сельского хозяйства показатели будут признаваться достоверными и легитимными», — сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
Новая сеть метеостанций обеспечит полное покрытие территории Татарстана. Факт наступления опасного явления будет автоматически и точно фиксироваться ближайшей станцией, а сформированный ею электронный протокол станет юридически значимым документом для урегулирования убытков.
Помимо выявления опасных природных явлений, система агрометеомониторинга будет в режиме реального времени предоставлять фермерам доступ к точным погодным данным и прогнозу развития болезней и вредителей в зависимости от фенологической фазы растений. Это позволит оптимально планировать сроки сева, обработки посевов и уборки урожая, минимизируя риски от несвоевременного проведения работ и повышая рентабельность производства.
Впервые в современной истории России создана комплексная система агрометеомониторинга, разработанная и внедряемая в тесном партнерстве с Росгидрометом. Данный проект является уникальным примером эффективного публично-частного сотрудничества, направленного на решение фундаментальных проблем сельскохозяйственной отрасли.