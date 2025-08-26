Для открытия станции метро «Спортивная» ищут подрядчика

Городская дирекция творческих программ объявила аукцион на техническое обеспечение торжественного открытия новой станции метро в Новосибирске. Стоимость контракта составит 1,6 млн рублей.
В Новосибирске готовятся к праздничному открытию станции метро «Спортивная». Как следует из документов на портале госзакупок, подрядчику предстоит обеспечить площадку у входа в метро со стороны ЛДС «Сибирь-Арена» всем необходимым звуковым и видеооборудованием, пишут «Новосибирские Новости».
Монтаж аппаратуры запланирован на 31 августа с 10:00 до 20:00, а демонтаж 1 сентября после 21:00. В день самого мероприятия, 1 сентября, подрядчик должен обеспечить бесперебойную работу техники с 09:00 до 21:00.
Кроме звукового сопровождения, площадку украсят двумя большими экранами, которые установят по обе стороны центрального входа и оформят в стилистике праздника. При этом оборудование должно соответствовать нормам звукового покрытия и обеспечивать комфортное звучание даже при максимальном количестве зрителей.
Стоимость контракта составляет 1,6 млн рублей. При этом точную дату открытия станции «Спортивная» власти Новосибирска пока официально не назвали.