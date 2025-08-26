Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для открытия станции метро «Спортивная» ищут подрядчика

Городская дирекция творческих программ объявила аукцион на техническое обеспечение торжественного открытия новой станции метро в Новосибирске.

Городская дирекция творческих программ объявила аукцион на техническое обеспечение торжественного открытия новой станции метро в Новосибирске. Стоимость контракта составит 1,6 млн рублей.

В Новосибирске готовятся к праздничному открытию станции метро «Спортивная». Как следует из документов на портале госзакупок, подрядчику предстоит обеспечить площадку у входа в метро со стороны ЛДС «Сибирь-Арена» всем необходимым звуковым и видеооборудованием, пишут «Новосибирские Новости».

Монтаж аппаратуры запланирован на 31 августа с 10:00 до 20:00, а демонтаж 1 сентября после 21:00. В день самого мероприятия, 1 сентября, подрядчик должен обеспечить бесперебойную работу техники с 09:00 до 21:00.

Кроме звукового сопровождения, площадку украсят двумя большими экранами, которые установят по обе стороны центрального входа и оформят в стилистике праздника. При этом оборудование должно соответствовать нормам звукового покрытия и обеспечивать комфортное звучание даже при максимальном количестве зрителей.

Стоимость контракта составляет 1,6 млн рублей. При этом точную дату открытия станции «Спортивная» власти Новосибирска пока официально не назвали.