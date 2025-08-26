Бизнесмены Ставрополья выставят свои товары на региональном маркетплейсе

Регистрацию в онлайн-каталоге первого регионального маркетплейса «Сделано на Ставрополье» открыли в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в краевом правительстве.
Заявку для выхода на торговую платформу могут подать представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые Ставрополья. Для этого необходимо заполнить форму. Более подробную информацию можно получить по ссылке.
«Для продвижения местных производителей, ремесленников, молодых предпринимателей мы создали первый региональный маркетплейс “Сделано на Ставрополье”. Наши товары ценятся далеко за пределами края, поэтому запуск маркетплейса станет отличной витриной для местной продукции. Ставрополье — южная столица пищевой промышленности, но активно развивается не только эта отрасль. Спросом пользуется одежда, бытовая химия, косметика», — отметил министр экономического развития края Антон Доронин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.