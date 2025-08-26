Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловой переписке

Опрос показал, что сотрудники реагируют раздражением не только на стиль, но и на контекст переписки. 32% опрошенных чаще всего злятся на формулировки вроде «доброго времени суток» или «надо синкануться», 27% — на ситуации, когда сообщение приходит без конкретики или не вовремя. Еще 30% отметили, что их выводит из себя сочетание этих факторов.