Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловой переписке

Заимствованные слова и штампованные обороты остаются главными источниками раздражения в рабочем общении. Согласно исследованию сервиса «Контур. Толк», которым поделился портал Sostav, больше всего недовольства у сотрудников вызывают три фразы — «синканемся», «надо было вчера» и «прошу рассмотреть возможность».
Большинство россиян предпочитают нейтральный деловой стиль — 31% — или дружеский, но без панибратства — 30%. При этом 72% признались, что чрезмерная формальность мешает нормально выражать мысли и понимать коллег.
Опрос показал, что сотрудники реагируют раздражением не только на стиль, но и на контекст переписки. 32% опрошенных чаще всего злятся на формулировки вроде «доброго времени суток» или «надо синкануться», 27% — на ситуации, когда сообщение приходит без конкретики или не вовремя. Еще 30% отметили, что их выводит из себя сочетание этих факторов.
В десятку наиболее раздражающих формулировок вошли канцеляризмы «просьба принять к сведению», «прошу рассмотреть возможность», англицизмы «синкануться», «замэтчиться», «скипнуть», «пошерить», резкие напоминания о срочности — «надо сделать прямо сейчас», «чем быстрее, тем лучше».
Любопытно, что россияне сами нередко используют те выражения, которые считают раздражающими. Так, формулировки «доброго времени суток» и «заранее спасибо» одновременно вошли и в список самых популярных, и в перечень самых нелюбимых.
По словам руководителя по инновациям группы «Толк» в компании «Контур» Павла Скрипниченко, стиль общения напрямую отражает атмосферу в коллективе. При этом треть сотрудников признаются, что продолжают вести диалог, даже если внутренне раздражены. Лишь 14% решаются прямо сказать коллеге, что та или иная фраза звучит неуместно.