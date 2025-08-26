Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне назвали самые раздражающие фразы в деловой переписке

Онлайн-анкетирование проводилось в августе 2025 года. В опросе приняли участие полторы тысячи россиян от 18 до 55 лет.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Парень в серой худи и черных штанах с часами на руке сидит и переписывается в телефоне
Источник: Unsplash

Заимствованные слова и штампованные обороты остаются главными источниками раздражения в рабочем общении. Согласно исследованию сервиса «Контур. Толк», которым поделился портал Sostav, больше всего недовольства у сотрудников вызывают три фразы — «синканемся», «надо было вчера» и «прошу рассмотреть возможность».

Большинство россиян предпочитают нейтральный деловой стиль — 31% — или дружеский, но без панибратства — 30%. При этом 72% признались, что чрезмерная формальность мешает нормально выражать мысли и понимать коллег.

Опрос показал, что сотрудники реагируют раздражением не только на стиль, но и на контекст переписки. 32% опрошенных чаще всего злятся на формулировки вроде «доброго времени суток» или «надо синкануться», 27% — на ситуации, когда сообщение приходит без конкретики или не вовремя. Еще 30% отметили, что их выводит из себя сочетание этих факторов.

В десятку наиболее раздражающих формулировок вошли канцеляризмы «просьба принять к сведению», «прошу рассмотреть возможность», англицизмы «синкануться», «замэтчиться», «скипнуть», «пошерить», резкие напоминания о срочности — «надо сделать прямо сейчас», «чем быстрее, тем лучше».

Кроме того, респонденты назвали неприятными уменьшительно-ласкательные слова «коллегушки», «отчетик», фразу «мне за это не платят», IT-термины «фича», «баг», «флоу» и мемные обороты вроде «а ничего тот факт, что???».

Любопытно, что россияне сами нередко используют те выражения, которые считают раздражающими. Так, формулировки «доброго времени суток» и «заранее спасибо» одновременно вошли и в список самых популярных, и в перечень самых нелюбимых.

По словам руководителя по инновациям группы «Толк» в компании «Контур» Павла Скрипниченко, стиль общения напрямую отражает атмосферу в коллективе. При этом треть сотрудников признаются, что продолжают вести диалог, даже если внутренне раздражены. Лишь 14% решаются прямо сказать коллеге, что та или иная фраза звучит неуместно.