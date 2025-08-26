Виталий Хоценко сообщил о завершении благоустройства сквера Победы в селе Золотая Нива

Мемориал героям Великой Отечественной войны в Оконешниковском был полностью обновлен. Территория преобразилась: уложена современная тротуарная плитка, установлены новые ворота, обустроена площадка для проведения памятных мероприятий. Также появились современные флагштоки и комфортные скамейки для посетителей. Благодаря совместным усилиям власти и активных жителей, неравнодушных к судьбе своего края, наш регион продолжает меняться к лучшему.