Виталий Хоценко сообщил о завершении благоустройства сквера Победы в селе Золотая Нива. Работы проводились в рамках программы местных инициатив, благодаря активной позиции местных жителей. Эти проекты направлены на благоустройство общественных пространств, развитие инфраструктуры и повышение качества жизни населения.
«В селе Золотая Нива Оконешниковского района завершили благоустройство сквера Победы. Работы по обновлению мемориала провели в рамках программы местных инициатив. Будем всегда помнить Героев, подаривших миру Великую Победу!» — написал Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Мемориал героям Великой Отечественной войны в Оконешниковском был полностью обновлен. Территория преобразилась: уложена современная тротуарная плитка, установлены новые ворота, обустроена площадка для проведения памятных мероприятий. Также появились современные флагштоки и комфортные скамейки для посетителей. Благодаря совместным усилиям власти и активных жителей, неравнодушных к судьбе своего края, наш регион продолжает меняться к лучшему.