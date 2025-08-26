Ричмонд
В РФ бюджетные места по программам высшего медобразования могут стать целевыми

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Студентов, поступающих в РФ на бюджетные места по основным образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического образования, предлагается обязать заключить договор о целевом обучении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Источник: РИА "Новости"

«Предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, комиссия по законопроектной деятельности правительства Российской Федерации одобрила разработанный Минздравом России проект федерального закона «О внесении изменений в статью 69 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” и Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”, который содержит эту новеллу.

Минздрав также предлагает обязать студентов программ медицинского образования, нарушающих условия договора о целевом обучении, платить в бюджет компенсацию в размере затраченной на их обучение суммы и штраф в двукратном размере компенсации.

«При этом проектом закона предусмотрено усиление мер ответственности гражданина, заключившего договор о целевом обучении, — в случае нарушения положений договора устанавливается выплата в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, включая меры поддержки, а также штраф в сумме двукратного размера компенсации», — говорится в сообщении.

Там отметили, что те же условия будут распространяться на выпускников программ среднего профессионального медицинского образования, а также на заказчиков целевого обучения в случае неисполнения обязательства по трудоустройству гражданина, расторжения договора о целевом обучении в одностороннем порядке.