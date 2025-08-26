В аэропорту Калининграда отменили пять рейсов

Росавиация во вторник сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту «Пулково». Авиакомпания «Аэрофлот» сообщала, что расписание рейсов было скорректировано, так как ограничения сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в и из Калининграда. Позже ограничения были сняты. Отмечалось, что они вводились для безопасности полетов.