В аэропорту Калининграда отменили пять рейсов

В аэропорту Калининграда отменили пять рейсов из-за ограничений.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 26 авг — РИА Новости. Пять рейсов отменены, 15 на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из данных онлайн-табло авиагавани.

Росавиация во вторник сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту «Пулково». Авиакомпания «Аэрофлот» сообщала, что расписание рейсов было скорректировано, так как ограничения сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в и из Калининграда. Позже ограничения были сняты. Отмечалось, что они вводились для безопасности полетов.

По информации на сайте калининградского аэропорта «Храброво» на 10.10 (11.10 мск) отменены пять рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

На вылет и прилет также задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург.