На Камчатке нашли гриб размером с футбольный мяч

Гриб легко узнать по характерной округлой форме и белоснежной поверхности. Его часто сравнивают с футбольным мячом. Размеры поражают: диаметр плодового тела может достигать 70−80 сантиметров, а вес — исчисляться килограммами. В мировой практике известны и рекордные экземпляры — более полутора метров в поперечнике и массой свыше 20 килограммов. При этом гриб растет очень быстро: за неделю способен достигнуть максимума.