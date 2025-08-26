Ричмонд
На Камчатке нашли гриб размером с футбольный мяч

Специалисты предупреждают: собирать такие грибы самостоятельно стоит только опытным людям. В случае находки лучше показать экземпляр экспертам, чтобы избежать ошибок и не подвергать здоровье риску.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Головач гигантский
Источник: @vulcanikamchatki

В Быстринском парке специалисты сети природных зон отдыха «Вулканы Камчатки» совместно с ботаником Ольгой Чернягиной из Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук обнаружили редкий гриб — головач гигантский (Calvatia gigantea) из семейства шампиньоновых.

Гриб легко узнать по характерной округлой форме и белоснежной поверхности. Его часто сравнивают с футбольным мячом. Размеры поражают: диаметр плодового тела может достигать 70−80 сантиметров, а вес — исчисляться килограммами. В мировой практике известны и рекордные экземпляры — более полутора метров в поперечнике и массой свыше 20 килограммов. При этом гриб растет очень быстро: за неделю способен достигнуть максимума.

Чаще всего головач гигантский появляется на богатых питательными веществами почвах: у дорог, на опушках лиственных лесов, в крапивных зарослях или вдоль канав.

Интерес гриб представляет не только размерами. В незрелом состоянии он съедобен, пока мякоть сохраняет плотность и белый цвет. Позднее внутренняя часть превращается в порошок спор, и тогда кулинарная ценность теряется.

По содержанию белка и питательным свойствам молодая мякоть головача сравнима с мясом и молочными продуктами.

Исторически такой гриб имел и другие применения. Высушенные куски использовались для хранения и переноса огня до появления спичек. Кроме того, дым от тлеющих частей до сих пор применяют пчеловоды: он действует успокаивающе на пчел и помогает избежать укусов.

Есть у головача и медицинское прошлое. В народе гриб применяли для облегчения боли в горле и лечения хронического кашля.