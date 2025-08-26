На Камчатке нашли гриб размером с футбольный мяч

В Быстринском парке специалисты сети природных зон отдыха «Вулканы Камчатки» совместно с ботаником Ольгой Чернягиной из Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук обнаружили редкий гриб — головач гигантский (Calvatia gigantea) из семейства шампиньоновых.
Гриб легко узнать по характерной округлой форме и белоснежной поверхности. Его часто сравнивают с футбольным мячом. Размеры поражают: диаметр плодового тела может достигать 70−80 сантиметров, а вес — исчисляться килограммами. В мировой практике известны и рекордные экземпляры — более полутора метров в поперечнике и массой свыше 20 килограммов. При этом гриб растет очень быстро: за неделю способен достигнуть максимума.
Интерес гриб представляет не только размерами. В незрелом состоянии он съедобен, пока мякоть сохраняет плотность и белый цвет. Позднее внутренняя часть превращается в порошок спор, и тогда кулинарная ценность теряется.
Исторически такой гриб имел и другие применения. Высушенные куски использовались для хранения и переноса огня до появления спичек. Кроме того, дым от тлеющих частей до сих пор применяют пчеловоды: он действует успокаивающе на пчел и помогает избежать укусов.
Есть у головача и медицинское прошлое. В народе гриб применяли для облегчения боли в горле и лечения хронического кашля.