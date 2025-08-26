Ричмонд
«Пусть даже неперспективные». Лукашенко сказал торговым сетям обслуживать население в небольших деревнях

Лукашенко сказал торговым сетям идти из столицы в небольшие деревни.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что следует привлекать торговые сети для обслуживания населения в небольших деревнях, пишет БелТА.

Об этом было сказано на совещании об эффективности системы торгового обслуживания населения в Беларуси. И глава государства заметил, что торговым сетям следует включиться в обслуживание населения в малых населенных пунктах.

— В небольшие деревни, пусть даже неперспективные, следует привлечь торговые сети для обслуживания населения, — сказал он.

При этом Александр Лукашенко высказался о необходимости баланса в торговле, сказав, что торговым сетям из столицы следует идти и на село.

— Надо обеспечить баланс: строишь прибыльный бизнес в столице и других крупных городах — возьми на себя небольшую социальную ответственность по обслуживанию потребителя на селе, — поручил белорусский президент.

Заметив также, что проблемных районов в Беларуси не так уж и много.

Кроме того, Александр Лукашенко отреагировал на просрочку в торговле Беларуси: «Это красная линия!».

В целом, глава страны высказался о проблемах в торговле.

