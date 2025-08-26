В Орске выберут места для благоустройства в 2027 году

Жителей Орска в Оренбургской области приглашают выбрать общественные территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Исторические поселения». Голосование проводится в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
В списке вариантов есть площадь Кирилова, парк Малишевского и стела воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, установленная в селе Ударник. Также орчане могут предложить свои идеи. Их необходимо отправить на электронную почту golos@orsk-adm.ru или указать в анкете и оставить в фойе администраций районов города до 7 сентября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.